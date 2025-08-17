Neues Exponat für Haus am See Rekord-Wels aus dem Jahr 2018 - Warum ein präparierter Fischkopf nach sechs Jahren umzieht
Ein rekordverdächtiger Fang aus dem Jahr 2018 erweitert nun die Ausstellung des Hauses am See. Wie der präparierte Super-Wels ein neues Zuhause fand und warum dieses perfekt ist.
Aktualisiert: 17.08.2025, 12:37
Schlaitz/MZ. - Ob da wohl ein menschlicher Kopf reinpassen würde? Diese Frage stellt sich unweigerlich, wenn man Maik Lehmann neben dem riesigen Welskopf stehen sieht. Nun stellt er seinen Superfang dem Haus am See in Schlaitz zur Verfügung, um dort für offene Münder zu sorgen.