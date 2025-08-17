Ein Fahrradfahrer, der ausgeprägte Schlangenlinien fuhr, ist am Sonnabend in das Visier der Dessauer Polizei geraten.

Dessau/MZ. - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist am Sonnabend, 16. August, ein Radfahrer gestürzt und hat sich dabei eine Kopfplatzwunde zugezogen. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau gemeldet.

Den Beamten war zuvor in der Heidestraße ein Fahrradfahrer aufgefallen, der ausgeprägte Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten den 61-jährigen Dessau kontrollieren wollten, versuchte der Radfahrer zu flüchten. Auf die Aufforderung, anzuhalten, reagierte der Radfahrer mit einem energischen „Halt's Maul!”.

Infolge eines Fahrfehlers stürzte der Radfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.