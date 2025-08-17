Jeden Tag wird im Café von Guido Pellegrini in Aschersleben Eis hergestellt. Ein Besuch im Eis-Labor – mit der MZ-Reporterin an der Eismaschine.

Der Mann aus dem Eis-Labor: Guido Pellegrini stellt im Sommer bis zu 23 Eissorten her

Aschersleben/MZ - An der Tür hängt ein Schild mit der Aufschrift „Eislabor“. Wer dahinter Reagenzgläser, Experimente oder weiße Kittel erwartet, wird wohl enttäuscht sein. Stattdessen hört man ein leises Brummen, Edelstahlflächen blitzen, es riecht nach Zitrone und Pfirsich. Guido Pellegrini, Inhaber des gleichnamigen Eiscafés in der Taubenstraße, öffnet die Tür und führt hinein in sein Reich. Heute zeigt er der MZ, wie Eis entsteht – Schritt für Schritt.