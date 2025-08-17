Der Bau des zentralen Bad Kösener Spielplatzes rückt in greifbare Nähe. Er soll als markantes Element das Wahrzeichen des Kurorts haben. Doch noch liegen ein paar Steine im Weg.

So könnte es werden: Ortsbürgermeister Holger Fritzsche zeigt Eltern und Kindern am Rande des Feuerwehrfestes auf der „Krümme“, wie Bad Kösens zentraler Spielplatz aussehen könnte.

Bad Kösen. - „Vom Ortler sieht man den Ortler nicht“, heißt eine Redewendung zu Südtirols höchstem Berg. In Bad Kösen ist es bezogen auf das Gradierwerk bald anders. Denn weit gediehen sind mittlerweile die Pläne für einen zentralen Spielplatz im unteren Kurpark unmittelbar neben dem Schiffsanleger. Und dort soll, geht es nach den Vorstellungen der Initiativgruppe im Heimatverein, ein Gradierwerk en miniature das omnipräsente Spielgerät sein – freier Blick zum Original auf der anderen Saaleseite garantiert.