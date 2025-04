Bad Kösen punktet in der Umfrage und liegt über dem Regionaldurchschnitt. Doch es gibt Mängel. Laut ist der Ruf nach einer zentralen Fläche für Kinder. Zwei weitere Themen fallen in Kommentaren auf.

Auf dieser Fläche an Kösalina und Schiffsanleger könnte Bad Kösens zentraler Spielplatz entstehen.

Bad Kösen. - In vielen zentralen Lebensbereichen hat Bad Kösen beim „Heimat-Check“ unserer Zeitung besonders stark abgeschnitten, was der Stadt mit 6,29 Punkten ein Ergebnis über dem Regionaldurchschnitt von 5,98 beschert. Gesundheit, ÖPNV, Gastronomie, Lebensqualität und vor allem der Einzelhandel liegen deutlich über den Werten anderer Regionen im westlichen Burgenlandkreis. Hingegen lassen andere Bereiche das Pendel in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen. Welche das sind?