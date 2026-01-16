Für Malek Fakhro hat mit der Vorbereitung auch das Familienleben in Halle begonnen. Dennoch ist offen, ob er bleibt. Wie der Nationalspieler des Libanon darüber denkt.

"Wer meinen Werdegang kennt...": Das sagt Torjäger Fakhro über eine Vertragsverlängerung beim HFC

Malek Fakhro ist mit sechs Treffern bester Torschütze des HFC.

Halle/MZ. - Malek Fakhro schaut ausgeruht aus, als er am Freitagvormittag zum Training des Halleschen FC kommt. Nichts zu sehen von dem möglichen Schlafmangel eines Jungvaters. „Ich hätte mir das tatsächlich schlimmer vorgestellt“, sagt der Mittelstürmer des Fußball-Regionalligisten, der seit nicht einmal zwei Monaten Papa ist. Frau Layla brachte am 25. November Sohn Issam zur Welt.