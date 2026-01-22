Polizei will Auto mit rumänischem Kennzeichen kontrollieren. Doch der Fahrer gibt Gas. Verfolgungsjagd durch Halle-Neustadt endet abrupt vor einer Schule.

Mit drei Streifenwagen verfolgten die Beamten das Fahrzeug quer durch Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Wilde Szenen spielten sich in der Nacht zum Donnerstag in Halle-Neustadt ab. Die Polizei lieferte sich dort eine Verfolgungsjagd mit einem Auto mit rumänischem Kennzeichen.

Gegen 1.30 Uhr wollte eine Streifenbesatzung das Fahrzeug kontrollieren. Doch statt anzuhalten, trat der Fahrer aufs Gas. Das Anhaltesignal der Polizei ignorierte er komplett und flüchtete.

Verfolgungsjagd durch Halle-Neustadt: Erst drei Streifenwagen stoppten die Flucht

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Erst als sich drei Streifenwagen hinter dem flüchtigen Auto befanden, war Schluss. In der Hemingwaystraße konnte der Wagen schließlich gestoppt werden.

Mit Handschellen gefesselt saß der zuvor vor der Polizei geflüchtete Fahrer auf dem Boden. (Foto: Marvin Matzulla)

Im Fahrzeug saßen nach MZ-Informationen zwei Personen. Der Fahrer versuchte offenbar noch zu entkommen, wurde jedoch von der Polizei gestellt. Warum der Mann flüchtete, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.