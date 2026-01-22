Hoffnung für den Südpark | „Wetten, dass ...?“ live aus Halle | Hallesche Lebensmittel in Berlin

es gibt scheinbar endlich Hoffnung für die Mieter im Südpark. Mehr als 1.000 Wohnungen drohte zuletzt die Abschaltung der Fernwärme. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze hat mit dem zuständigen Insolvenzverwalter gesprochen. Der gibt vorläufig Entwarnung. Aber es gibt Kritik an der Stadt. Mehr dazu können Sie hier lesen.

Die ZDF-Show „Wetten, dass ...?“ soll noch in diesem Jahr ihr Comeback feiern und das ausgerechnet in Halle. Wer hätte das gedacht? Die neuen Moderatoren sollen die die Magdeburger Kaulitz-Brüder werden. Vielleicht kann man damit die beiden Städte zusammenbringen. Meine beiden Kolleginnen Katja Pausch und Undine Freyberg haben das jedenfalls zum Anlass genommen, um mit den Menschen zu sprechen, die auch schon einmal bei der Sendung in Halle auf der Bühne standen.

Bei der Grünen Woche in Berlin wird Halle mal wieder von einigen bekannten Marken vertreten. Kommen Sie darauf, wer die halleschen Aushängeschilder sind? Ein Unternehmen beeindruckt sogar Bundesforschungsministerin Dorothee Bär. Und für eine Eisdiele aus unserer Saalestadt gibt es einen Preis. Was dahinter steckt, können Sie hier in dem Text meiner Kollegin Thisbe Westermann nachlesen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag,

Ihre Isabell Sparfeld