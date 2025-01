Magdeburg ist die Heimatstadt der beiden Promis Tom und Bill Kaulitz. Der Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 erschüttert beide zutiefst. Nun äußern sie sich erstmalig dazu.

Tom und Bill Kaulitz sind über den Anschlag in Magdeburg erschüttert.

Los Angeles/Magdeburg.- Seit dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg kurz vor Weihnachten 2024 ist in der Heimatstadt der Familie Kaulitz nichts mehr wie vorher. Die Stadt Magdeburg wurde von einem Terroranschlag erschüttert.

Die Stars von Tokio Hotel sind in Magdeburg aufgewachsen und haben schon sehr oft den Weihnachtsmarkt der Stadt besucht. Die Schreckensnachricht über das Attentat traf Bill und Tom Kaulitz mitten ins Herz.

Tom und Bill Kaulitz äußern ihr tiefes Mitgefühl

Die Brüder äußerten schon kurz darauf ihr tiefes Mitgefühl mit den Betroffenen sowie ihren Schmerz auf Instagram: "Wir sind zutiefst bestürzt über die Ereignisse in Magdeburg. Es fällt uns schwer, das Geschehene zu fassen und die richtigen Worte zu finden für das, was in unserer Heimatstadt passiert ist. Unsere Gedanken sind bei allen Opfern, Betroffenen und Hinterbliebenen."

Die Brüder Kaulitz sind auch mit ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ auf Spotify aktiv und griffen das Thema Magdeburg in ihrer letzten Folge auf.

„Es gab natürlich, Bill, news, news, news ohne Ende. Natürlich auch ganz viele schreckliche Sachen wie Magdeburg. Weihnachtsmarkt hat uns natürlich schockiert, schockiert, schockiert. Gerade, weil wir aus der Region kommen", so Tom zu seinem Bruder. Dieser entgegnet: „So traurig war es. Das war einfach so traurig. Auch, weil Gustav da noch lebt und seine Familie da ist.“

Tom erklärt, dass er die ganzen Straßen, das Allee-Center und den Weihnachtsmarkt gut kenne und schon "tausendmal" dagewesen sei. "Man muss ja erstmal alle Leute abtelefonieren und checken, ob es allen gut geht. Und ja, natürlich nochmal mein Beileid für alle, die da betroffen sind", sagt er in dem Podcast.

Was geschah bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg?

Kurz vor Weihnachten 2024 war der 50-jährige Taleb A. mit einem Auto gezielt in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt Magdeburg gefahren, was sechs Menschen das Leben kostete.

Insgesamt wurden bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 300 Menschen verletzt.

Gustav Schäfer: Schlagzeuger von Tokio Hotel entkam Anschlag nur knapp

Gustav Schäfer machte noch kurz vorher Weihnachtsbilder, wie der Stern schreibt. Nur knapp entkam der Schlagzeuger der Band Tokio Hotel demnach dem Anschlag. Auch er war zutiefst schockiert.

War der Täter psychisch krank?

Derzeit wird ein Gutachten in Auftrag gegeben, inwiefern der Attentäter psychisch krank ist.

Taleb A. war seit 2020 im Maßregelvollzug in Bernburg als Arzt beschäftigt. Er arbeitete auf einer Station mit suchtkranken Straftätern. Doch urlaubs- und krankheitsbedingt war er seit Ende 2024 nicht mehr auf der Station. Es ist bekannt, dass er in der Vergangenheit immer wieder Konflikte mit Behörden gehabt haben soll.

Deutschland wurde vor dem Attentäter von Magdeburg gewarnt

Saudi-Arabien hatte Deutschland bereits vor dem Mann gewarnt. Er zog 2006 nach Deutschland und erhielt 2016 Asyl, weil er politisch verfolgt wurde.

Derzeit werden die Sicherheitslücken des Weihnachtsmarkts in Magdeburg aufgearbeitet.