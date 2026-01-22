Die Windenergie im Landkreis Wittenberg wächst weiter. Wie stark der Zuwachs ist, wo neue Windräder geplant sind und welche Rolle das Repowering spielt.

Mehr Windkraft im Landkreis Wittenberg: So viele neue Windräder sind bis 2028 geplant

Halle/Wittenberg/MZ. - „Beim Ausbau der Windenergie in 2025 hat Landkreis Wittenberg deutlich die Nase vorn“, schreibt das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt. Zu dieser Einschätzung kommt das Ministerium im Hinblick auf die Landkreise und kreisfreien Städte unter dem Gesichtspunkt „Installierte Windenergie-Leistung im Jahr 2025“. Im Landkreis sei die installierte Leistung im vergangenen Jahr besonders stark gestiegen, analysiert das Ministerium und nennt den Landkreis „Windkraft-Meister 2025“.