Die Gestaltung des Umfeldes des neuen Bitterfelder Bahnhofs wird teurer als vorgesehen. Vor allem die ÖPNV-Schnittstelle und der P&R-Platz verschlingen mehr Geld. Woher die eine Million Euro kommt.

Schnittstelle und P&R-Platz werden teurer - Stadt braucht für neues Bahnhofs-Umfeld eine Million Euro mehr

Der Zentrale Busumsteigeplatz am Bahnhof soll zur ÖPNV-Schnittstelle umgebaut werden. Doch die Planungen müssen noch einam verändert werden. Das sorgt für zusätzliche Kosten.

Bitterfeld/MZ. - Die Umgestaltung der Außenbereiche im Zuge des Bitterfelder Bahnhofsneubaus wird teurer als bislang vorgesehen. Wie Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) bestätigt, braucht die Stadt eine Million Euro mehr für die Arbeiten. Diese fließen in den Bau der Schnittstelle des Öffentlichen Nahverkehrs und den Park & Ride-Platz zwischen Mittelstraße und Schwarzem Weg.