Der Winterdienst in den schmalen Straßen und Gassen der Fachwerkstadt erweist sich immer wieder als Problem. Die Feuerwehr hat Hydranten selbst freigeräumt.

Am Wochenende könnte es in Stolberg erneut Schnee zu räumen geben.

Stolberg/MZ. - Es gibt Beschwerden bei der Gemeindeverwaltung Südharz, auch an die MZ haben sich Stolberger gewandt: Der Winterdienst in der Fachwerkstadt erweist sich erneut als neuralgischer Punkt. Viele Straßen und Gassen sind schmal, die Gehwege ebenfalls. Es gibt enge Kurven, steile Bereiche, Salz ist wegen der historischen Bausubstanz tabu.