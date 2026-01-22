weather heiter
Im Interview mit der MZ blickt Klein Schierstedts Ortschef Frank Herrmann zurück auf das vergangene Jahr und voraus auf Projekte, die 2026 anstehen.

Von Detlef Anders 22.01.2026, 12:30
Klein Schierstedts Ortschef Frank Herrmann freut sich auf gute Zusammenarbeit mit Ortschaftsrat, Vereinen, Feuerwehr und Stadtverwaltung.
Klein Schierstedt/MZ - In einem Jahresinterview spricht Klein Schierstedts Ortsbürgermeister Frank Herrmann über Wünsche für den Ascherslebener Ortsteil, bevorstehende Projekte und Schwierigkeiten sowie über einen persönlichen Meilenstein.