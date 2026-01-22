Ein misslungenes Wendemanöver hat am Dienstag gegen 18 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B184 geführt. Eine Frau wurde verletzt. Der Sachschaden ist hoch.

Dessau/MZ. - Ein misslungenes Wendemanöver hat am Dienstag, 20. Januar, gegen 18 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B184 geführt.

Der 56-jährige Fahrer eines Lastwagens hatte die B 184 in Richtung Wolfen befahren. In einer langgestreckten Rechtskurve wollte der Mann dann wenden, musste jedoch aufgrund der Größe seines Fahrzeugs rangieren. Als der Ford-Lkw quer zur Fahrtrichtung stand, kollidierte ein aus Richtung Wolfen kommender Renault einer 55-Jährigen frontal mit dem Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Lkw zudem gegen einen hinter ihm stehenden VW eines 29-Jährigen geschoben, der wegen des Wendemanövers anhalten musste.

Die Fahrerin des Renaults wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw und der Renault mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde mit etwa 44.000 Euro beziffert.