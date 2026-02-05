Wo findet man in Halle Stellen, an denen man kostenlos Leitungswasser bekommen kann? Diese Frage soll künftig ganz leicht zu beantworten sein.

Trinkbrunnen können im Sommer lebensrettend sein. In Halle könnten bald mehr Wasserstationen sichtbar gemacht werden.

Halle (Saale)/MZ. - Aktuell fühlt es sich zwar weit entfernt an, aber in wenigen Monaten ist Sommer und dann könnte es in Halle wieder richtig heißt werden. Wer dann in der Stadt auf der Suche nach Trinkwasser ist, könnte künftig leichter fündig werden.