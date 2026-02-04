Ein voller Kinosaal und eine mehr als 100 Meter lange Schlange: Eine Guerilla-Aktion löste großen Andrang am Prisma Cinema in Halle aus. Was hinter dem überraschenden und kostenfreien Event steckt.

Der Andrang am Prisma Cinema in Halle-Neustadt war am Mittwoch sehr groß.

Halle (Saale)/ MZ. - Ein seltener Anblick bot sich am Mittwochabend am Neustadt-Centrum. Hunderte Menschen standen in einer Schlange vor dem Prisma Cinema an. Zahlreiche Menschen warteten über Stunden vor Ort in der Kälte, und das, obwohl das Event erst einen Tag zuvor bekanntgegeben worden war. Für die Besucher hat es sich jedoch gelohnt.