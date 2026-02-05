Zwölf Mädchen vom schottischen Handballnachwuchs nehmen am Winterferiencamp des SV Anhalt Bernburg teil. Wer dieses seit zwei Jahren laufende Projekt unterstützt.

Wie der Handball Brücken zwischen Schottland und Bernburg schlägt

Bernburgs Oberbürgermeisterin Sylvia Ristow (vorn rechts) begrüßt die schottischen Handballerinnen auf dem Schlosshof in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Vor zwei Jahren hat der SV Anhalt Bernburg Kontakt zum schottischen Handballverband geknüpft und im vergangenen Winter eine Jungenmannschaft von der Insel im Rahmen seines Handballcamps begrüßen können. Am Sonntagnachmittag landete eine Mädchenmannschaft aus Glasgow und Edinburgh der Jahrgänge 2012/13 auf dem Flughafen in Berlin.