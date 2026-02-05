„Flogge’s Tanztreff“ in Wittenberg Wittenberger DJ organisiert Disco für Menschen mit und ohne Behinderung
Im Markt 3 in Wittenberg gibt es ein besonderes Freizeitangebot: Disco-Abende für Menschen mit und ohne Behinderung. Im Gespräch berichtet der Veranstalter, wie das inklusive Konzept entstanden ist und wie die Abende ablaufen.
Wittenberg/MZ. - Seit Mai 2025 finden am Markt 3 in Wittenberg regelmäßig Disco-Abende für Menschen mit und ohne Behinderung statt. Veranstalter Florian Kampen alias DJ Flogge erzählt im Gespräch mit Lea Fischer, worum es dabei geht.