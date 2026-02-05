weather gefrierenderregen
  4. „Flogge’s Tanztreff“ in Wittenberg: Wittenberger DJ organisiert Disco für Menschen mit und ohne Behinderung

Im Markt 3 in Wittenberg gibt es ein besonderes Freizeitangebot: Disco-Abende für Menschen mit und ohne Behinderung. Im Gespräch berichtet der Veranstalter, wie das inklusive Konzept entstanden ist und wie die Abende ablaufen.

05.02.2026, 10:12
Florian Kampen alias DJ Flogge aus Wittenberg
Wittenberg/MZ. - Seit Mai 2025 finden am Markt 3 in Wittenberg regelmäßig Disco-Abende für Menschen mit und ohne Behinderung statt. Veranstalter Florian Kampen alias DJ Flogge erzählt im Gespräch mit Lea Fischer, worum es dabei geht.