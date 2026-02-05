„Flogge’s Tanztreff“ in Wittenberg Wittenberger DJ organisiert Disco für Menschen mit und ohne Behinderung

Im Markt 3 in Wittenberg gibt es ein besonderes Freizeitangebot: Disco-Abende für Menschen mit und ohne Behinderung. Im Gespräch berichtet der Veranstalter, wie das inklusive Konzept entstanden ist und wie die Abende ablaufen.