Das Förderprojekt Stadtlabor ist beendet – am Markt 3 in Wittenberg geht es dennoch weiter. Mit dem Stadtwohnzimmer stehen neue Events und Formate auf dem Programm.

Stadtwohnzimmer in Wittenberg: Veranstaltungen in der Innenstadt auch 2026

Das Stadtwohnzimmer ist ein Treffpunkt in der Wittenberger Innenstadt.

Wittenberg/MZ. - Die Innenstadt beleben und die Wittenbergerinnen und Wittenberger näher zusammenbringen – dieses Ziel, das bereits das Stadtlabor verfolgt hat, führt das Projekt „Stadtwohnzimmer“ nun weiter. Seit dem Ende der Förderperiode des Stadtlabors, das vom Planungsbüro „Endboss“ betrieben wurde, betreibt das Kultur-Kollektiv den Treffpunkt am Markt 3 mit dem Stadtwohnzimmer übergangsweise.