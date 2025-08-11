Von Kino to go bis Wanderwald: Welche Pläne für die Wittenberger Innenstadt dank einer Förderung in Höhe von 128.000 Euro verwirklicht werden sollen.

Was das Stadtlabor bewegt und welche Ideen nun umgesetzt werden

Wittenberg/MZ. - Nach der dritten und letzten Förderrunde des Stadtlabors Wittenberg erhalten neun Projekte finanzielle Unterstützung aus einem gemeinsamen Topf in Höhe von 128.000 Euro. Die Umsetzung soll noch bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein – es ist die vorerst letzte Runde des Stadtlabor-Förderprogramms, Teil des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesinstituts für Bauwesen und Stadtentwicklung, durch das das Wittenberger Stadtlabor finanziert wird. Die Mitteldeutsche Zeitung hat bei den Projektteams nachgefragt: Wie weit sind die Vorhaben? Und worauf dürfen sich die Bürger freuen?