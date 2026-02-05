Warum die Idee vorerst gescheitert ist, Halle-Neustadt in der internationalen Arbeitsgruppe von Neustädten aus ganz Europa anzumelden.

Bergneustadt in Nordrhein-Westfalen aus der Vogelperspektive - der örtliche Bürgermeister hatte für das Neustadt-Bündnis geworben.

Halle (Saale)/MZ. - Es hätte der Beginn einer besonderen Städtefreundschaft sein können, doch es wird wohl nichts daraus werden. Die Stadtratsfraktion Volt/Mitbürger hat ihren Antrag zurückgezogen, mit dem Stadtteil Halle-Neustadt Mitglied im internationalen Bündnis der Neustädte in Europa zu werden. Fraktionsvorsitzender Ferdinand Raabe erklärt die Hintergründe.