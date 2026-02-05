Die städtische Gefahrenabwehrverordnung regelt, was in Zeitz wann verboten ist, welche Pflichten es gibt und was im Fall von Verstößen geschieht. Welche Fragen Bürger dazu haben.

Gefahrenabwehr in Zeitz: Was Eiszapfen, Bohrmaschinen und Hundekotbeutel mit Bußgeld zu tun haben

Es kann auch in Zeitz teuer werden, wenn Hundehalter beim Gassigang keine Hundekotbeutel dabei haben.

Zeitz/MZ. - Immer wieder heißt es, dies und das sei in der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Zeitz geregelt. Ist es auch. Von Ruhezeiten und Hundekot über Plakate und Mülltonnen bis zu Bußgeld in erstaunlicher Höhe kommt alles darin vor.