  4. Lebensretter im Einsatz: In Berga hat sich der Einsatz eines Defibrillators der Feuerwehr im Ernstfall bewährt

Der kundige Einsatz des Rettungsgerätes hat in Berga geholfen ein Menschenleben zu retten. Wie die Bergaer Feuerwehrleute dafür werben, aktiv zu helfen.

Von Steffi Rohland 04.02.2026, 14:00
Robert Peckruhn (l.) und Wehrleiter Jannes Hoffmann am Defibrillator. Bei einem ihrer Einsätze kam er das erste Mal zum Einsatz.
Robert Peckruhn (l.) und Wehrleiter Jannes Hoffmann am Defibrillator. Bei einem ihrer Einsätze kam er das erste Mal zum Einsatz. (Foto: Maik Schumann)

Berga/MZ. - Es sollte eigentlich nur ein spannendes Tischtennisspiel in der Bergaer Turnhalle werden. Aber aus dem Spiel wurde ernst. Die Spieler des SV Olympia Berga standen der Mannschaft aus Pölsfeld gegenüber, als einer der Akteure plötzlich rückwärts umfiel.