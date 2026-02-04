Lebensretter im Einsatz In Berga hat sich der Einsatz eines Defibrillators der Feuerwehr im Ernstfall bewährt
Der kundige Einsatz des Rettungsgerätes hat in Berga geholfen ein Menschenleben zu retten. Wie die Bergaer Feuerwehrleute dafür werben, aktiv zu helfen.
04.02.2026, 14:00
Berga/MZ. - Es sollte eigentlich nur ein spannendes Tischtennisspiel in der Bergaer Turnhalle werden. Aber aus dem Spiel wurde ernst. Die Spieler des SV Olympia Berga standen der Mannschaft aus Pölsfeld gegenüber, als einer der Akteure plötzlich rückwärts umfiel.