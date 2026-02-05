weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  Senioren im Bundesfreiwilligendienst: Nach personellem Hilferuf: Wie es in der Wimmelburger Kindertagesstätte weitergeht

Senioren im Bundesfreiwilligendienst Nach personellem Hilferuf: Wie es in der Wimmelburger Kindertagesstätte weitergeht

Eine verlässliche Helferin der Wimmelburger Tagesstätte „Kinderland am Friedrichsberg“ kehrt der Einrichtung den Rücken. Welche Ansprüche Nachfolger im Bundesfreiwilligendienst haben.

Von Daniela Kainz 05.02.2026, 10:00
Marlies Richter half als Bundesfreiwillige bislang in der Wimmelburger Tagesstätte „Kinderland am Friedrichsberg“. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Wimmelburg/MZ. - Der öffentliche Hilferuf der Wimmelburger Tagesstätte „Kinderland am Friedrichsberg“ blieb nicht ungehört. Einrichtungsleiter Toni Schneider erhielt viele Reaktionen.