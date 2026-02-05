Senioren im Bundesfreiwilligendienst Nach personellem Hilferuf: Wie es in der Wimmelburger Kindertagesstätte weitergeht
Eine verlässliche Helferin der Wimmelburger Tagesstätte „Kinderland am Friedrichsberg“ kehrt der Einrichtung den Rücken. Welche Ansprüche Nachfolger im Bundesfreiwilligendienst haben.
05.02.2026, 10:00
Wimmelburg/MZ. - Der öffentliche Hilferuf der Wimmelburger Tagesstätte „Kinderland am Friedrichsberg“ blieb nicht ungehört. Einrichtungsleiter Toni Schneider erhielt viele Reaktionen.