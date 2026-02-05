Stillgelegtes Industrie-Areal im Selketal Gefährlicher Lost Place im Harz: Meisdorfs altes Wasserwerk wird abgeriegelt
Das alte Wasserwerk bei Meisdorf galt jahrelang als vergessener Lost Place im Harz – bis Reporter massive Sicherheitslücken aufdeckten. Die Betreiberfirma hat die Gefahr sofort erkannt und reagiert. Welche Risiken dort offenlagen und wie es mit dem Areal weitergeht.
Meisdorf. - Alte und seit vielen Jahren verlassene Werkstatträume, eine große Halle mit allerlei Pumpen, die seit Ewigkeiten außer Betrieb sind, verstaubte Arbeitsklamotten und Schutzkleidung, an denen der Zahn der Zeit nagt: Ein altes Industrieareal unweit von Meisdorf am Eingang des Selketals (Harz) liegt seit zig Jahren im Dornröschenschlaf. Zumindest kurzzeitig kam jetzt Leben auf das Gelände des einstigen Wasserwerks.