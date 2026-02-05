Das alte Wasserwerk bei Meisdorf galt jahrelang als vergessener Lost Place im Harz – bis Reporter massive Sicherheitslücken aufdeckten. Die Betreiberfirma hat die Gefahr sofort erkannt und reagiert. Welche Risiken dort offenlagen und wie es mit dem Areal weitergeht.

Nach der öffentlichen Kritik an der fehlenden Zugangssicherung zum Gelände des früheren Wasserwerks bei Meisdorf (Harz)haben die Verantwortlichen der FBB Förderanlagen GmbH umgehend reagiert.

Meisdorf. - Alte und seit vielen Jahren verlassene Werkstatträume, eine große Halle mit allerlei Pumpen, die seit Ewigkeiten außer Betrieb sind, verstaubte Arbeitsklamotten und Schutzkleidung, an denen der Zahn der Zeit nagt: Ein altes Industrieareal unweit von Meisdorf am Eingang des Selketals (Harz) liegt seit zig Jahren im Dornröschenschlaf. Zumindest kurzzeitig kam jetzt Leben auf das Gelände des einstigen Wasserwerks.