Im Dessauer Kristallpalast hat es am Mittwoch mal wieder gebrannt. Der Einsatz verlief dieses Mal aber anders

Aufregung um Kellerbrand im Dessauer Kristallpalast - Nicht gefrorene Mütze wird zum Lebensretter

Dessau/MZ. - Im Dessauer Kristallpalast ist es am späten Mittwochnachmittag,4. Februar, zu einem Kellerbrand gekommen, bei dem eine Mütze möglicherweise zum Lebensretter wurde.

Die Feuerwehr war wegen einer unklaren Rauchentwicklung in das Dessauer Stadtzentrum alarmiert worden. Die Suche nach dem Brandort endete im seit Jahren leer stehenden Kristallpalast. Bei der Erkundung des Kellergeschosses wurde vor dem Eingang eine Mütze aufgefunden, die trotz der aktuellen Temperaturen nicht gefroren war. „Das ließ darauf schließen, dass sich möglicherweise noch eine Person im Brandraum aufhalten könnte“, erklärte Einsatzleiter Marco Barth. Das Gebäude wurde daraufhin mit dem Einsatzauftrag Menschenrettung betreten.

Dessauer Feuerwehrleute entdecken eine Person im Erdgeschoss und übergeben diese dem Rettungsdienst

Die Durchsuchung des Brandraumes erfolgte durch einen Trupp unter Atemschutz. Im Keller selbst konnte zunächst keine Person angetroffen werden. Im weiteren Verlauf wurde jedoch eine Person im Erdgeschoss des Gebäudes aufgefunden. Diese wurde dem Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung übergeben und anschließend vorsorglich in das Städtische Klinikum gebracht.

Der Kellerbrand wurde gelöscht. Gegen 17.40 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet. Nach den Löscharbeiten wurde ein nicht funktionstüchtiger Kühlschrank als Brandursache identifiziert. Was der gefundene Mann damit zu tun hatte, ist unklar.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben.

An dem Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Waldersee mit insgesamt 18 Einsatzkräften und fünf Einsatzfahrzeugen beteiligt.