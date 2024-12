Seit 30 Jahren verfällt der ehemalige Vergnügungstempel Kristallpalast in der Dessauer Innenstadt. Nun hat er einen neuen Eigentümer. Die Verwaltung setzt auf ihn. Das Freie-Bürger-Forum hat eine Alternative vorgeschlagen. Wie die angekommen ist und wie es nun weitergeht.

Innenstadtentwicklung in Dessau

Nicht nur die historische, denkmalgeschützte Fassade des Kristallpalastes in Dessau bröckelt, auch dahinter ist der Verfall deutlich zu sehen.

Dessau/MZ. - Neue Bewegung in Sachen Kristallpalast. Der hat einen neuen Eigentümer – nicht zum ersten Mal in den vergangenen 30 Jahren. Doch das Gebäude in der Dessauer Innenstadt verfällt immer mehr.