Mit ihrer „Aktion Skurril“ haben Studenten der Hochschule Anhalt am Dienstag für ein paar Stunden die Aufmerksamkeit auf den Kristallpalast. Passanten schwelgen in Erinnerung. In der Nachbarschaft soll sich etwas bewegen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Wenigstens für einen Abend sollte er wieder der Star und Mittelpunkt des Interesses in der Dessauer Innenstadt sein - der Kristallpalast in der Zerbster Straße. Mit der „Aktion Skurril“ machten Studenten des Fachbereichs Design der Hochschule Anhalt am Dienstag für ein paar Stunden erstmals Station in der Öffentlichkeit.