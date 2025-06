Jugendlicher will sich in Klostermansfeld einer Polizeikontrolle entziehen. Die Flucht endet allerdings mit einem Sturz.

Bei einer Polizeikontrolle in Klostermansfeld hat es einen Vorfall gegeben.

Klostermansfeld/MZ. - Vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist ein 16-jähriger Mopedfahrer am Freitag gegen 16.45 Uhr in Klostermansfeld. Laut Mitteilung der Polizeiinspektion missachtete der Jugendliche die Anhaltesignale der Polizeibeamten und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über Gehwege und in einen Baustellenbereich, wo er stürzte. Verletzt wurde er aber nicht. Das Moped war technisch manipuliert, nicht versichert und zudem mit einem gefälschten Kennzeichen versehen. Der Jugendliche besaß auch keine Fahrerlaubnis. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und leitete Ermittlungen gegen ihn ein.