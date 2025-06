Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Immer wieder versuchen Betrüger zumeist Männer mit der angedrohten Veröffentlichung von Nacktfotos zu erpressen.

Wie die Polizei berichtet, meldete sich am Donnerstag ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld bei der Polizei. Er hatte am Vortag über eine Kommunikationsplattform Kontakt zu einer ihm unbekannten Person aufgenommen. Es kam zum gegenseitigen Austausch intimer Aufnahmen. Wenig später erhielt er eine Geldforderung in Form von Guthabenkarten. Sollte er dieser nicht nachkommen, wurde mit der Veröffentlichung der Fotos gedroht. Der Betroffene ging darauf ein und übermittelte mehrere Codes im Gesamtwert von 400 Euro.

Zum Schutz vor sexueller Erpressung empfiehlt die Polizei, keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen anzunehmen, regelmäßig die Privatsphäre-Einstellungen zu überprüfen und vorsichtig mit intimen Daten umzugehen.