Körperverletzung, Ladendienstahl, Hausfriedensbruch: In Röblingen sorgt ein 36-Jähriger für Aufsehen.

Täter stößt 90-jährigen Mann vom Rollator - am Kopf verletzt

Die Polizei war in Röblingen im Einsatz.

Röblingen/MZ. - Bei einem brutalen Angriff ist ein 90-jähriger Mann am Freitag gegen 19 Uhr in Röblingen schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizeiinspektion stieß ein bereits polizeibekannter 36-Jähriger den Senior von seinem Rollator, woraufhin dieser stürzte und sich am Kopf verletzte. Der Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Tatverdächtige hatte bereits zuvor für Aufsehen gesorgt. Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Supermarkt in Röblingen gerufen, weil der 36-Jährige dort einen Diebstahl begangen und Kunden belästigt haben sollte. Zudem weigerte er sich trotz bestehenden Hausverbots, das Geschäft zu verlassen. Die Polizisten konnten ihn letztendlich des Objektes verweisen. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung, Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt.