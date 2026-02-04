weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hallescher FC: Nach Brandanschlag auf den Bus: Hilft Eintracht Frankfurt?

Hallescher FC Nach Brandanschlag auf den Bus: Wie reist der HFC jetzt zu Spielen? Hilft Eintracht Frankfurt?

Der Brandanschlag auf den Mannschaftsbus des Halleschen FC hat deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Wie es in dem Fall weitergeht.

04.02.2026, 17:30
Der Bus des HFC ist komplett ausgebrannt. (Foto: Imago/5VISION.NEWS)

Halle/MZ/TG. - Am Samstag (14 Uhr/MDR) startet der Hallesche FC gegen Rot-Weiß Erfurt in die zweite Saisonhälfte. Die Fans des Regionalligisten werden erstmals seit Mitte Dezember wieder in das Leuna-Chemie-Stadion pilgern. Auf den Tribünen wird aber nicht nur der Fußball, sondern auch der Brandanschlag auf den Vereinsbus eines der großen Themen sein.