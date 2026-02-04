Der Brandanschlag auf den Mannschaftsbus des Halleschen FC hat deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Wie es in dem Fall weitergeht.

Nach Brandanschlag auf den Bus: Wie reist der HFC jetzt zu Spielen? Hilft Eintracht Frankfurt?

Halle/MZ/TG. - Am Samstag (14 Uhr/MDR) startet der Hallesche FC gegen Rot-Weiß Erfurt in die zweite Saisonhälfte. Die Fans des Regionalligisten werden erstmals seit Mitte Dezember wieder in das Leuna-Chemie-Stadion pilgern. Auf den Tribünen wird aber nicht nur der Fußball, sondern auch der Brandanschlag auf den Vereinsbus eines der großen Themen sein.