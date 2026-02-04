Mit fast 40 und nach Krankheit auf das EM-Podium: Roger Kluge zeigt, wie man sich zurückkämpft. Holt er womöglich im Madison zum Geburtstag noch eine Medaille?

Konya - Einen Tag vor seinem 40. Geburtstag hat Altmeister Roger Kluge seine beachtliche Medaillensammlung mit Bronze aufgestockt. Der Brandenburger belegte bei den Bahnrad-Europameisterschaften im türkischen Konya den dritten Platz im Mehrkampf Omnium. Nur der portugiesische Sieger Iuri Leitao und der Niederländer Yanne Dorenbos landeten vor Kluge.

Dabei war die Vorbereitung für Kluge alles andere als optimal. Aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung war der Routinier erst kurzfristig in die Türkei gereist. Dort war der langjährige Straßenprofi aber direkt voll da. Mit einem zweiten Platz im Scratch und Rang sechs im Temporennen war er schon in einer guten Ausgangsposition. Nach Platz neun im Ausscheidungsfahren machte er im Punktefahren die Medaille perfekt.

Bereits 2008 war Kluge bei den Olympischen Spielen in Peking mit Silber im Punktefahren ins Rampenlicht gefahren. Es folgten weitere zahlreich Erfolge auf der Bahn, darunter drei WM-Titel im Madison.

Nächste Medaille im Madison?

Und im Madison, dem sogenannten Zweier-Mannschaftsfahren, könnte Kluge am Donnerstag seinen 40. Geburtstag mit einer weiteren Medaille krönen. Unklar ist aber noch die deutsche Besetzung. Momentan stehen Moritz Augenstein und Youngster Tim Torn Teutenberg, der in Konya auch schon Gold und Silber geholt hat, auf der vorläufigen Startliste. Mit Teutenberg hatte Kluge 2024 den WM-Titel und ein Jahr später EM-Silber geholt. Teutenberg soll laut Informationen von Eurosport aber gesundheitlich angeschlagen sein.

Die deutsche Mannschaft kann vor dem letzten Wettkampftag die gute Ausbeute von sieben Medaillen vorweisen. In den weiteren Entscheidungen am Mittwoch verpasste Tokio-Olympiasiegerin Lisa Klein als Fünfte in der 4000-Meter-Einerverfolgung die Medaillenläufe knapp, Clara Schneider belegte im 1000-Meter-Zeitfahren Platz neun.