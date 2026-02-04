Der Hallesche FC hat im Winter auf einen Transfer verzichtet. Versuche gab es aber, Probespieler durften sich zeigen. Wo zwei Verteidiger stattdessen gelandet sind.

Halle/MZ - Mit Jonas Wieselsberger und Lloyd-Addo Kuffour haben zwei Fußballer, die im Winter als Probespieler beim Halleschen FC vorspielten, andere Arbeitgeber gefunden. Wieselsberger ist zum TSV Buchbach aus der Regionalliga Bayern zurückgekehrt. Kuffour spielt künftig für den BFC Dynamo, Konkurrent des HFC in der Regionalliga Nordost. Der HFC hatte die Außenverteidiger getestet, eine Verpflichtung stand als Reaktion auf das Saisonaus von Robert Berger im Raum. Letztlich nahm der Verein von einem Transfer für die Breite aber Abstand.

Olgherto Balliu, der dritte Probespieler, der sich beim HFC vorstellte, könnte im Sommer noch einmal zu einem Thema werden.

Offensivspieler Erich Berko, mit dem der HFC im Winter ein Gespräch wegen einer möglichen Rückkehr führte, spielt nun in der Oberliga für den VfR Mannheim. Der 31-Jährige hatte mit seiner Familie bis zuletzt in Halle gewohnt, Daniel Meyer bezeichnete das Gespräch mit dem langjährigen Zweit- und Drittligaprofi als „Hausaufgaben machen“.