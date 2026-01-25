Der HFC geht in die letzte Vorbereitungswoche des Winters. Wie Trainer Schröder die Form bewertet und gegen wen bei einem Pflichtspielausfall getestet werden soll.

So bewertet Trainer Schröder die Form seines Kaders nach drei Testsiegen

Trainer Robert Schröder ist mit der Vorbereitung des HFC zufrieden, der Ausfall von Serhat Polat (M.) wiegt aber schwer.

Halle/MZ/TG. - Der letzte Sonntag vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Regionalliga war beim Halleschen FC zur Erholung da. Für Trainer Robert Schröder bedeutete das, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Und so stand der 37-Jährige an dem freien Nachmittag nach einer gelungenen Generalprobe in seiner Wahlheimat Berlin bei eisigen Temperaturen mit einer seiner zwei Töchter auf Schlittschuhen.