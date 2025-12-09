Die Historischen Kuranlagen mit dem Goethe-Theater in Bad Lauchstädt sind die einzige Kultureinrichtung, die Sachsen-Anhalt direkt besitzt. Nun steckt das Land deutlich mehr Geld in seine Tochterfirma.

Sachsen-Anhalt gibt künftig deutlich mehr Geld für Goethe-Theater und Kuranlagen

Bad Lauchstädt/Magdeburg/MZ. - Die Historischen Kuranlagen in Bad Lauchstädt (HKA) haben Planungssicherheit bis zum Ende des Jahrzehnts. Die HKA, die auch das Goethe-Theater betreiben, unterzeichneten in Person von Geschäftsführer René Schmidt am Dienstagnachmittag in Magdeburg den Fördervertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt. Bereits im Sommer hatte der Saalekreis seine Förderung von 410.000 Euro bis 2029 verlängert.