  4. Petitionsausschuss fordert Stellungnahmen: Petition gegen Gipsabbau im Südharz beschäftigt jetzt die Landtagsausschüsse

Petitionsausschuss fordert Stellungnahmen Petition gegen Gipsabbau im Südharz beschäftigt jetzt die Landtagsausschüsse

Die Bürgerinitiative Pro Südharz - Gegen Gipsabbau - für Naturschutz hat ihr Anliegen in der Sitzung des Petitionsausschusses vorgetragen. Wie es nun weitergeht.

Von Helga Koch 18.12.2025, 14:30
Vertreter der Bürgerinitiative Pro Südharz - Gegen Gipsabbau - für Naturschutz haben ihr Anliegen jetzt im Petitionsausschuss des Landtags Sachsen-Anhalt vorgetragen.
Foto: Nico Bronowski

Südharz/Magdeburg/MZ. - Vertreter der Bürgerinitiative Pro Südharz - Gegen Gipsabbau - für Naturschutz haben jetzt in der Sitzung des Landtags-Petitionsausschusses zum Inhalt ihrer Petition gesprochen, die sie bereits Anfang Mai an das Gremium übergeben hatten.