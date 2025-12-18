EIL
Petitionsausschuss fordert Stellungnahmen Petition gegen Gipsabbau im Südharz beschäftigt jetzt die Landtagsausschüsse
Die Bürgerinitiative Pro Südharz - Gegen Gipsabbau - für Naturschutz hat ihr Anliegen in der Sitzung des Petitionsausschusses vorgetragen. Wie es nun weitergeht.
18.12.2025, 14:30
Südharz/Magdeburg/MZ. - Vertreter der Bürgerinitiative Pro Südharz - Gegen Gipsabbau - für Naturschutz haben jetzt in der Sitzung des Landtags-Petitionsausschusses zum Inhalt ihrer Petition gesprochen, die sie bereits Anfang Mai an das Gremium übergeben hatten.