Die Bürgerinitiative Pro Südharz - Gegen Gipsabbau - für Naturschutz hat ihr Anliegen in der Sitzung des Petitionsausschusses vorgetragen. Wie es nun weitergeht.

Petition gegen Gipsabbau im Südharz beschäftigt jetzt die Landtagsausschüsse

Südharz/Magdeburg/MZ. - Vertreter der Bürgerinitiative Pro Südharz - Gegen Gipsabbau - für Naturschutz haben jetzt in der Sitzung des Landtags-Petitionsausschusses zum Inhalt ihrer Petition gesprochen, die sie bereits Anfang Mai an das Gremium übergeben hatten.