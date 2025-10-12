Keine Fotos, sondern Malereien von Maryna Cherepchenko zeigt der Stadtkalender 2026. Die Ukrainerin kam als Geflüchtete an die Saale und erklärt, wie ihre Landschaft und Bauten hier halfen.

Merseburg/MZ. - Als sie aus ihrer Heimatstadt Mariupol 2022 floh, seien die Häuser schwarz und zerstört gewesen. „Deswegen hat Merseburg und seine Landschaften auf mich einen besonderen Eindruck gemacht“, berichtet Maryna Cherepchenko. Die studierte Innenarchitektin und Malerin war begeistert von der Architektur ihres Zufluchtsortes. Die Anblicke hätten ihrer Seele geholfen, sagt die heute 50-Jährige, die irgendwann nicht nur durch die Stadt spazierte, sondern auch ihren Skizzenblock mitnahm.