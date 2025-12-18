Ein grausiger Anblick wartete auf Polizisten in Köthen. Unbekannte haben in einem Briefkasten einen abgetrennten Tierkopf hinterlassen. Was bislang dazu bekannt ist.

Der Kopf eines Rehes wurde in Köthen in einen Briefkasten gesteckt.

Köthen/MZ/Dho. - Bislang unbekannte Täter haben entweder am Dienstag oder am Mittwoch in Köthen einen Briefkasten aufgebrochen und hinterließen darin den abgetrennten Kopf eines Wildtieres.

Wie die Köthener Polizei am Donnerstag mitteilte, handelte es sich dabei um den Kopf eines Rehs. Der Briefkasten stand an einem Mehrfamilienhaus in der Schalaunischen Straße.

Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. „Das Relikt wurde zur fachmännischen Entsorgung an einen Jäger übergeben“, heißt es in der Mitteilung der Beamten. Sie ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.