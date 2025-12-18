weather wolkig
  4. Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Roßlau: „Wir sind die, die die Energiewende umsetzen“ - Innung „Sanitär - Heizung - Klima“ hat neuen Chef

Die Innung „Sanitär – Heizung – Klima“ (SHK) in der Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Roßlau hat sich neu aufgestellt. Was die größte Herausforderung ist.

Von Danny Gitter 18.12.2025, 16:29
Der neue Vorstand der SHK-Innung ist gewählt: Andreas Seliger, Thomas Siegel, Ingolf Dallach und Detlef Wünsch (v.l.n.r.).
Der neue Vorstand der SHK-Innung ist gewählt: Andreas Seliger, Thomas Siegel, Ingolf Dallach und Detlef Wünsch (v.l.n.r.). Foto: SHK-Innung

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Innung „Sanitär – Heizung – Klima“ (SHK) in der Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Roßlau hat am 18. November für die nächsten vier Jahre einen neuen Vorstand gewählt.