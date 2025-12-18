EIL
Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Roßlau „Wir sind die, die die Energiewende umsetzen“ - Innung „Sanitär - Heizung - Klima“ hat neuen Chef
Die Innung „Sanitär – Heizung – Klima“ (SHK) in der Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Roßlau hat sich neu aufgestellt. Was die größte Herausforderung ist.
Dessau-Rosslau/MZ. - Die Innung „Sanitär – Heizung – Klima“ (SHK) in der Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Roßlau hat am 18. November für die nächsten vier Jahre einen neuen Vorstand gewählt.