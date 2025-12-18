Der Klostermansfelder Hundesportverein war mit einer Tombola zum „Advent in Luthers Höfen“ in Eisleben vertreten. Die attraktiven Preise lockten viele Besucher, eines der 1.000 Lose zu ziehen. Worüber sich Gewinner und Veranstalter freuten.

Tombola zum „Advent in Luthers Höfen“ in Eisleben: 1.000 Lose für einen guten Zweck

Bei der Tombola in Eisleben versuchten viele ihr Glück.

Klostermansfeld/MZ. - So viele ansprechende Preise auf einen Blick. Da wollte jeder sein Glück versuchen. Die Aktion des Klostermansfelder Hundesportvereins zum „Advent in Luthers Höfen“ kam richtig gut an.