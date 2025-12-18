Klostermansfelder Hundesportler Tombola zum „Advent in Luthers Höfen“ in Eisleben: 1.000 Lose für einen guten Zweck
Der Klostermansfelder Hundesportverein war mit einer Tombola zum „Advent in Luthers Höfen“ in Eisleben vertreten. Die attraktiven Preise lockten viele Besucher, eines der 1.000 Lose zu ziehen. Worüber sich Gewinner und Veranstalter freuten.
18.12.2025, 18:00
Klostermansfeld/MZ. - So viele ansprechende Preise auf einen Blick. Da wollte jeder sein Glück versuchen. Die Aktion des Klostermansfelder Hundesportvereins zum „Advent in Luthers Höfen“ kam richtig gut an.