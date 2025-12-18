Jörg Hartmann ist als Peter Faber aus dem Dortmund-Tatort bekannt. In die Marienkirche nach Dessau kommt er mit einer Lesung. Was die Demenzerkrankung seines Vaters mit „Der Lärm des Lebens“ zu tun hat und welche Einblicke Hartmann gibt.

Zwischen „Tatort“ und Familie: Jörg Hartmann bringt „Lärm des Lebens“ in die Marienkirche nach Dessau

Dessau/MZ. - Was hat das Essen eines Mettbrötchens mit Brigitte Bardot zu tun? Wer das erfahren und vor allem Schauspieler Jörg Hartmann live erleben möchte, der sollte sich den 14. Januar vormerken. Dann ist Hartmann, den man aus der ARD-Serie „Weissensee“ als Stasi-Offizier Falk Kupfer kennt und seit 2012 als Dortmunder Tatort-Kommissar Peter Faber, im Mitteldeutschen Theater in Dessau zu Gast.