Im Neustadtpark in Weißenfels sollen vier Jugendliche einen 14-Jährigen geschlagen und im Gesicht verletzt haben. Die Polizei bittet bei ihren Ermittlungen die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Im Neustadtpark in Weißenfels soll ein 14-Jähriger von vier Jugendlichen ins Gesicht geschlagen und verletzt worden sein (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Nach einer Auseinandersetzung im Neustadtpark in Weißenfels am Dienstagnachmittag und einer Strafanzeige ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Zudem bitten die Beamten bei der Aufklärung um Mithilfe. Laut Revier hat ein 14-Jähriger angegeben, von vier Jugendlichen attackiert worden zu sein. Ein Mädchen aus der mutmaßlichen Angreifergruppe habe den Vorfall mit ihrem Handy aufgezeichnet.

Angreifer in Weißenfels sollen ihr Opfer ins Gesicht geschlagen haben

Durch Schläge habe der 14-Jährige Verletzungen im Gesicht erlitten, die später ärztlich behandelt worden seien. Zeugen, die Angaben zur Tat und zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03443/282 0 zu melden.