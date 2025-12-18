weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Fiese Masche am Telefon Schockanruf in Zeitz: Frau büßt Tausende Euro ein

Unbekannte haben eine Frau in Zeitz betrogen. Die Polizei spricht eine deutliche Warnung aus.

18.12.2025, 16:18
In Zeitz haben Unbekannte eine Frau per Schockanruf um viel Geld gebracht.
Zeitz/MZ - Im Burgenlandkreis ist es erneut zu einem Trickbetrug gekommen. Laut Polizei erhielt eine Frau in Zeitz am Mittwochnachmittag von einer Unbekannten einen Anruf, in der diese Frau, deutschsprachig und ohne erkennbaren Akzent, ihr mitteilte, dass die Tochter der Geschädigten einen Verkehrsunfall verursacht habe und zur Abwendung weiterer Maßnahmen gegen die Tochter eine Geldzahlung erforderlich sei. In der Folge übergab die Frau einem bislang unbekannten männlichen Abholer einen Briefumschlag mit mehreren Zehntausend Euro. Der Abholer sprach ebenfalls Deutsch, heißt es von der Polizei. Die weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich daraufhin, bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummer misstrauisch zu sein, Angehörige zu kontaktieren, sich nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen und niemals Bargeld oder andere Wertsachen an Unbekannte auszuhändigen. Im Zweifelsfall könne immer die Polizei kontaktiert werden.