Förderverein der Musikschule Mansfeld-Südharz lädt am 19. Dezember wieder zum Sangerhäuser Weihnachtssingen ein. Der Glühweinpreis ist dabei ganz der alte.

Riesenchor in Sangerhausen: Vorm Fest geht es zum Weihnachtssingen ans Alte Schloss

Sangerhausen/MZ. - Für viele Menschen in Sangerhausen und Umgebung ist das schon zu einer echten Weihnachtstradition geworden: Am letzten Freitagabend vor Heiligabend geht es bei freiem Eintritt zum Weihnachtssingen ins Amphitheater am Alten Schloss. Schon lange, bevor große Fußballvereine das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern für sich entdeckt haben und dazu in ihre Stadien einladen, wurde in Sangerhausen das Weihnachtssingen zelebriert.