Der Ascherslebener Stadtrat stimmt nach einem Änderungsantrag einem abgespecktem AfD/Bafa-Antrag zur weiteren Barrierefreiheit zu.

Auch wenn sich in den letzten Jahren in Aschersleben viel in Sachen Barrierefreiheit bewegt hat, gibt es immer noch Stolperfallen.

Aschersleben/MZ - Das Thema Barrierefreiheit im Stadtgebiet von Aschersleben stand auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates Aschersleben. Die Fraktion AfD/Bafa wollte die Stadtverwaltung beauftragen, insbesondere im Bereich von Markt, Breite Straße, Hohe Straße und Taubenstraße gezielt geeignete Übergänge mit barrierefrei abgesenkten Bordsteinen zu schaffen. Materialwahl und Pflasterung sollten in Einklang stehen mit dem Stadtbild, die Beantragung von Fördermitteln sei zu prüfen.