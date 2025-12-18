EIL
Ehrenamt im Saalekreis Wie eine 46-Jährige Baywatch ins Geiseltal bringt
Antje Hunold gehört seit 32 Jahren der DLRG an und bildet dort vor allem Kinder und Jugendliche aus. Warum sie mehr als „nur“ Trainerin ist und was sie auf ihrer Reise im Ehrenamt alles erlebt hat.
18.12.2025, 16:00
Merseburg/Mücheln/MZ. - In der Schwimmhalle in Merseburg stehen vier Kinder auf Gymnastikmatten. „Noch fünf Kniebeugen!“, ruft ihnen Antje Hunold zu, die ihnen gegenübersteht. „Jetzt könnt ihr euch umziehen und dann ab ins Wasser.“