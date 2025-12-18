weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Ehrenamt im Saalekreis: Wie eine 46-Jährige Baywatch ins Geiseltal bringt

EIL
Unglück bei Weihnachtscircus-Premiere in Halle - Akrobatin schwerverletzt
Unglück bei Weihnachtscircus-Premiere in Halle - Akrobatin schwerverletzt

Ehrenamt im Saalekreis Wie eine 46-Jährige Baywatch ins Geiseltal bringt

Antje Hunold gehört seit 32 Jahren der DLRG an und bildet dort vor allem Kinder und Jugendliche aus. Warum sie mehr als „nur“ Trainerin ist und was sie auf ihrer Reise im Ehrenamt alles erlebt hat.

Von Celina Chasklowicz 18.12.2025, 16:00
Ungefähr neun Stunden wöchentlich verbringt Antje Hunold allein mit dem Training ihrer großen und kleinen Schützlinge im Wasser.
Ungefähr neun Stunden wöchentlich verbringt Antje Hunold allein mit dem Training ihrer großen und kleinen Schützlinge im Wasser. (Foto: Celina Chasklowicz)

Merseburg/Mücheln/MZ. - In der Schwimmhalle in Merseburg stehen vier Kinder auf Gymnastikmatten. „Noch fünf Kniebeugen!“, ruft ihnen Antje Hunold zu, die ihnen gegenübersteht. „Jetzt könnt ihr euch umziehen und dann ab ins Wasser.“