Neue Schäden sind in Merseburgs Schwimmhalle aufgetreten. Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr schickt deshalb einen Warnbrief an den Landrat. Derweil will die Stadt den Neubau konkret vorantreiben und das Sondervermögen soll dabei helfen.

Schwimmhalle Merseburg: OB warnt vor Schließung und stellt Pläne für Neubau vor

Bei vielen Schwimmhallen ist das Wasser im Becken. In der alten Merseburger Halle steht es auch im Keller.

Merseburg/MZ. - „Die Situation hat sich verschärft, ein Ausfall droht. Es kann nur keiner sagen, wann“, warnt Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) mit Blick auf die marode Schwimmhalle. Dort habe sich vergangene Woche ein neuer Schaden offenbart. „Wir haben einen stärker werdenden Wasserverlust im Nichtschwimmerbecken.“ Und jeder Tropfen der zusätzlich austrete, mache den Stahlbeton der Becken weiter kaputt.