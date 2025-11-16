Wie sah das Leben an der heutigen Landesschule Pforta vor fast 70 Jahren aus? Der ehemalige Schüler Peter Maser erzählt im Interview an welchem abgeschiedenen Ort er seine Freunde traf und was damals auf dem Speiseplan stand.

Wegen Besuch im Weihnachtsoratorium von der Schule geflogen: Alltag im Internat in den 50er Jahren

Peter Maser vor dem Neugotischen Haus auf dem Gelände der Landesschule Pforta.

Schulpforte - Wie das Internatsleben in Pforta vor fast 70 Jahren aussah, weiß Peter Maser. Der heute 82-Jährige kam 1945 als Kriegsfindelkind in die Obhut der Pfarrfamilie von Bad Kösen, wo er fortan aufwuchs. Zwar war er nur für zwei Jahre, nämlich während der 9. und 10. Klasse, Schüler des Internats, trotzdem blieb er der Landesschule sein ganzes Leben lang verbunden.