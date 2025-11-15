Seit 20 Jahren gibt es im Bürgerhaus Rehmsdorf die Ausstellung zur Gedenkstätte KZ Wille. Volker Bachmann war bei der Errichtung von Anfang an dabei. Wie er mit Augenzeugen ins Gespräch kam.

Volker Bachmann engagiert sich seit 20 Jahren für die KZ-Gedenksätte Wille in Rehmsdorf und führt durch Originalschauplätze.

Rehmsdorf/MZ. - Volker Bachmann ist kein Mann der großen Worte. Regelmäßig steigt der 76-Jährige die Treppen bis unter das Dach im Rehmsdorfer Bürgerhaus und schließt die Tür zur Gedenkstätte Konzentrationslager Außenlager Wille auf. Vor 20 Jahren wurde Ende Oktober diese Ausstellung zu den Ereignissen im KZ Wille mit zahlreichen Zeitdokumenten, Büchern, Fotos und Augenzeugenberichten eingeweiht.